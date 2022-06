ফেসবুকে ব্যক্তিগত তথ্য গোপন করবেন যেভাবে

ফেসবুকের গোপনীয়তা সেটিংস চালুর পর Who can see what you share মেন্যুতে ক্লিক করে Continue বাটন চাপতে হবে। এখানে প্রোফাইলের তথ্য, পোস্ট ও স্টোরিগুলো কোন কোন ব্যক্তি দেখতে পারবেন তা নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে। কোনো তথ্য কাউকে না জানাতে চাইলে সেটির ডান দিকের মেন্যুতে ক্লিক করে Choose audience–এর পপআপ থেকে Only me নির্বাচন করে দিতে হবে। শুধু ফেসবুক বন্ধুদের দেখার জন্যও ছবি বা বার্তা নির্বাচন করা যাবে।