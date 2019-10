কম্পিউটার যখন ওয়াই-ফাই রাউটার

দরকারি মুহূর্তে মুঠোফোন বা ট্যাবের ইন্টারনেট ডেটা প্যাক ফুরিয়ে গেলে বড় বেকায়দায় পড়তে হয়। সে সময় চাইলে আপনার কম্পিউটার থেকে অন্যান্য যন্ত্রে ইন্টারনেট সংযোগ ভাগাভাগি করতে পারেন।

উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারকে মোবাইল হটস্পটে রূপান্তর করে কাজটি করা যাবে। সে ক্ষেত্রে কম্পিউটারটি ওয়াই-ফাই রাউটারের মতো কাজ করবে। এভাবে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে ওয়াই-ফাই, ইথারনেট, এমনকি মুঠোফোন নেটওয়ার্কের সেলুলার ডেটাও ভাগাভাগি করতে পারবেন। কাজটি করার জন্য উইন্ডোজ ১০ চালিত কম্পিউটারে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

Start বোতামে ক্লিক করুন।

এরপর Settings > Network & Internet > Mobile hotspot নির্বাচন করুন। আপনি যে ইন্টারনেট সংযোগটি ভাগাভাগি করতে চান, তা নির্বাচন করতে Share my Internet connection from অপশনটিতে ক্লিক করুন।

Edit নির্বাচন করুন। একটি নতুন নেটওয়ার্কের নাম এবং পাসওয়ার্ড লিখুন। এবার save আইকনে ক্লিক করুন।

Share my Internet connection with other devices অপশনটি সচল করে দিন।

এখন এই ইন্টারনেট সংযোগে অন্যান্য যন্ত্রে ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে যুক্ত করতে চাইলে সে যন্ত্রের ওয়াই-ফাই সেটিংসে যান। তারপর আপনার নেটওয়ার্কের নামটি খুঁজে নিয়ে নির্বাচন করুন। পাসওয়ার্ড দিন। ব্যস, আপনার যন্ত্র ওই ইন্টারনেট সংযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল।

সূত্র: মাইক্রোসফট সাপোর্ট