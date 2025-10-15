ফ্যাশনে যেভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সাপের নকশা

গয়নায় সাপের নকশা চলতি ধারায় থাকলেও এর প্রচলন বহু আগে। ছবিতে সামান্থা রুথ প্রভু।
তামান্না ভাটিয়ার গলায় ঝুলছে হীরা আর দামি রত্নখচিত সাপ।
বুলগারির সার্পেন্টি সংগ্রহ সাপের নকশাকে স্থায়ী প্রতীকে পরিণত করেছে, যা মূল্যবান রত্ন দিয়ে সাজানো। ছবিতে বুলগারির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।
হুমা কোরেশির ঘড়িটি দেখুন।
সাপের নকশা বহু পুরোনো এবং এটি বিলাসিতা ও আভিজাত্যের প্রতীক।
ভাইপার নেকলেস, ব্রেসলেট আর আংটিতে জেন্ডায়া।
তৃপ্তি দিমিত্রির হাতের ঘড়িটি মনে হচ্ছে চিকন প্যাঁচানো একটি সাপ।
ইশা আম্বানির গলার নেকলেসটি খেয়াল করুন।
সাপের চামড়ার প্রিন্টের পোশাক, যেমন ড্রেস, ব্লাউজ, শার্ট ইত্যাদিও ফ্যাশনেবল ও আকর্ষণীয়।
সাপের নকশার ব্যাগ, মানিব্যাগ, জুতা ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ফ্যাশন ধারায় যুক্ত হয়েছে।
যাঁরা নখ রাঙাতে পছন্দ করেন, সাপের প্রিন্ট তাঁদের কাছেও জনপ্রিয়।
বাজারে সাপের প্রিন্টের আলগা নখের চলও আছে।
তারকা থেকে ধনী ফ্যাশনিস্তা ও ফ্যাশন–সচেতন সাধারণ তরুণী—সবার কাছেই সমান জনপ্রিয় সাপের সংগ্রহের অলংকার।
বাদ যাননি অ্যান হ্যাথওয়েও।
২০২৫ সালকে বলা হচ্ছে সাপের ফ্যাশনের বছর।