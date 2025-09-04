পদ্মফুলে জয়া আহসান

অনেকেই পদ্মবিলে গিয়ে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিচ্ছেন। অভিনেত্রী জয়া আহসানও আজ সকালে তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পদ্মফুলের সাজেই সামনে এলেন।
খুব অনাড়ম্বর সাজে ছিলেন জয়া অহসান। পদ্মফুলটাই এখানে মুখ্য। ফুলগুলোকে মাথায় মুকুটের মতো করে পরেছেন।
ছবির নিচে স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘জীবনের কোনো সফলতাই শাপলা ফুলের মতো না যে পুকুরের ওপর ভেসে থাকবে আর তুমি গিয়ে ছিড়ে আনবা...জীবনের সফলতা শোল মাছ ধরার মতো...ডুব দিয়ে কাদার ভেতর থেকে উঠতে হয়।’
—জাহিদ হাসান
প্রিয় পোষ্যের মাথায়ও পরিয়েছেন ফুলের মুকুট।
পদ্মফুলের মুকুটের সঙ্গে পরেছিলেন সাদা রঙের মিডি ড্রেস।