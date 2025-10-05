 >

বজ্রপাতের সময় সতর্ক থাকবেন কীভাবে

ইদানীং বৃষ্টির সঙ্গে যোগ হচ্ছে ভারী বজ্রপাত। তাই কিছু সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

বজ্রপাত শুরু হলে খোলা আকাশের নিচে না থেকে কোথাও আশ্রয় নিন।

৩০ মিনিট পর্যন্ত নতুন করে বজ্রপাতের শব্দ শোনা না গেলে তখন বেরোতে পারেন।

বজ্রপাতের সময় গাছের নিচে দাঁড়াবেন না।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, যেমন টিভি, ফ্রিজ, চার্জার, রাউটার ইত্যাদির সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখুন। বজ্রপাত শেষে পুনরায় সংযোগ দিতে কিছুটা সময় নিন।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘সার্জ প্রটেক্টর’ (ভোল্টেজের আকস্মিক বৃদ্ধি ঠেকানোর যন্ত্র) ব্যবহার করতে পারেন।

ধাতব জিনিসপত্র স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

জানালার ধাতব ফ্রেম, পানির পাইপ বা গ্যাসলাইন ইত্যাদি ছোঁবেন না।

বজ্রপাতের সময় চার্জে দেওয়া অবস্থায় মুঠোফোন চালাবেন না। এটি বিপজ্জনক হতে পারে।

বজ্রপাতের সময় আপনার পোষা প্রাণীটির সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। বাইরে থাকলে তারাও ঝুঁকিতে থাকে।
