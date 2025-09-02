 >

কানাডার ঝলমলে রোদে শুভ্র নুসরাত ফারিয়া

সুরাইয়া সরওয়ার

২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ধবধবে সাদা পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। পরেছিলেন ওয়ান শোল্ডার বডি হাগিং পোশাক।

কানাডার মন্ট্রিলে এক রোদ ঝলমলে দিনে ছবিগুলো তুলেছেন তিনি। ছবির সঙ্গে তিনি লিখেছেন 'দ্যাটস ইয়োর গার্ল ইন হোয়াইট'।

বাম হাতে পরেছেন ঘড়ি ও তিনটি ব্রেসলেট। যায় মধ্যে আছে বিখ্যাত ফরাসি ব্র্যান্ড ভন ক্লিফের ব্রেসলেটও।

মাঝখানে সিঁথি করা চুলের নিচের অংশ কোঁকড়া করেছেন নুসরাত ফারিয়া।

কানে পরেছেন দুটি রিং।

হাতে লুই ভুইতোঁর ব্যাগ।

লিপস্টিক, আইলাইনার ও ব্লাশনের সাজে ছিমছাম ফারিয়া।

