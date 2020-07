চীনে সেরা ছাত্রের অ্যাওয়ার্ড পেলেন বাংলাদেশি রিশাদ

মো. রিশাদ ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের গভ. স্কলারশিপ (CSC) নিয়ে তিন বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) কোর্সে চীনে আসেন। তাঁর গবেষণাপত্রের মূল শিরোনাম ছিল, ‘fMRI Brain Function Classification of ASD Patients Using Deep Learning Approaches’। যেখানে তিনি fMRI ডেটা এবং ডিপ লার্নিং ব্যবহার করে অটিজম রোগীদের শ্রেণিবিন্যাস করেন। গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রথম লেখক হিসেবে ২টি IEEE জার্নাল (১টি SCI, IF-4.217, ও ১টি EI), এবং ১টি EI IEEE-কনফারেন্স গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য কোর্স সম্পন্নের পাশাপাশি একটি EI গবেষণা প্রবন্ধ আবশ্যক থাকলেও অতিরিক্ত ২টি h-Index প্রবন্ধ প্রকাশ করায় মো. রিশাদ আহমেদ এই পুরস্কার পেলেন। এ ছাড়া তিনি Bangladesh Student Association of University of Jinan এর Country Representative হিসেবে এক বছর ধরে কাজ করেছেন।

