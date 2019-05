বিশ্ব গণমাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ

(নবম পর্ব)

২৫ মার্চের পর সেই মাসের বাকি দিনগুলোতে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পত্রিকায় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর বের হতে থাকে। এপ্রিলের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত হওয়ার কিছু কিছু খবর ছাপা হয়। আমেরিকান সরকারের অবস্থান যাই হোক না কেন, আমেরিকার জনগণ ও গণমাধ্যম প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে ছিল। নিউইয়র্ক টাইমস এই বিষয়ে একাধিক সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ছাপে।

৩১ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সম্পাদকীয় ছাপে, যার শিরোনাম ছিল, ‘পাকিস্তানের নামে’ [In the name of Pakistan]

সম্পাদকীয়টির সংক্ষেপ ভাষ্য এরকম—

‘সৃষ্টিকর্তা ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে’ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বপূর্ণ সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণের দীর্ঘদিনের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে উপেক্ষা করে নির্মম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

নিরীহ, নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের ওপর বর্বর আক্রমণের যে সব খবর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা ও কূটনৈতিক সূত্রগুলো দিচ্ছে, তার একটি স্থায়ী প্রভাব আছে। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ‘মুসলিম ভাইদের’ প্রতি যে বর্বর আচরণ করছে, তা তাদের বিভক্তিকেই নিশ্চিত করে। এটা যদিও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তবু দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এই মুহূর্তে বিশ্ব সম্প্রদায় যা করতে পারে তা হলো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ মানবিক আচরণ করে রক্তক্ষয় বন্ধ করতে ও শেখ মুজিবকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সঠিক ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য বলতে পারে।

আমেরিকা যেহেতু পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, তাই তার বিশেষ দায়িত্ব হলো এই সাহায্য প্রত্যাহার করা। অর্থনৈতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে শুধু পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ব্যবহৃত হবে, এই শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

৩০ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস দিল্লি থেকে তাদের বিশেষ সংবাদদাতা সিডনি এইচ সানবার্গের আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল, ‘বিপুল হত্যাকাণ্ডের খবর’

[Heavy killing reported]

সংক্ষেপে প্রতিবেদনটি হলো

ঢাকা থেকে সন্দেহাতীত কূটনৈতিক রিপোর্টে জানা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অবদমিত করতে পাকিস্তানি সেনারা সাধারণ নাগরিকদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে।

ঢাকার তাঁতি বাজার ও শাঁখারি বাজার যেখানে প্রায় ১০ হাজার মানুষের বসবাস, সেনারা সেখানে ঘেরাও করে, বাড়ি-ঘরে আগুন দেয় এবং মানুষগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ঢাকায় কূটনীতিক সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে, দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ নাগরিকেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এবং তাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ হচ্ছে, সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে বিমান ও ট্যাংক ব্যবহার করা হচ্ছে।

হতাহতের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা খুবই দুষ্কর, তবে প্রতিরোধ আন্দোলনের গোপন রেডিও বলছে, আক্রমণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানি সেনারা প্রায় ৩ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। সব ধরনের স্বাভাবিক যোগাযোগ ও নিউজ চ্যানেল বন্ধ থাকায় যুদ্ধ কারা নিয়ন্ত্রণ করছে, দিল্লিতে তার পরস্পরবিরোধী খবর পাওয়া যাচ্ছে।

৩১ মার্চ দ্য গার্ডিয়ান মারটিন এডনি একটা প্রতিবেদন ছাপ যার শিরোনাম ছিল, ‘তীব্র যুদ্ধে জ্বলছে চট্টগ্রাম’ [Heavy fighting and burning Chittagong]

সংক্ষেপে সংবাদটি হলো—

চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে থাকা জাপানি জাহাজ থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে, চট্টগ্রাম শহরে দাবানলের মতো আগুন জ্বলছে। সরকারি বাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সংঘর্ষে ইতিমধ্যেই অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। দুপুরের দিকে জাহাজটি খবর পাঠায়, আগের দিন সাড়ে ৬টার দিকে আগুন লাগলে সৈন্যরা তা নেভাতে চেষ্টা করছিল। গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরুর পর থেকে জাপানি সংবাদ সংস্থা কাইয়োডো (Kyodo) প্রথমবার চট্টগ্রাম থেকে খবর পাঠায়। তারা জানায়, বন্দরের জলে অনেক লাশ ভাসতে দেখা যাচ্ছে। কোনো জাহাজকে বন্দর ত্যাগ করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং আগুনের ফলে বন্দর হুমকির মুখে। সংবাদে আরও জানানো হয়, গত বুধবার রাতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, যখন মানুষের অবরোধ উপেক্ষা করে প্রায় ৪ সপ্তাহ ধরে বন্দরে অপেক্ষমাণ জাহাজ থেকে সেনাবাহিনী সামরিক সরঞ্জাম নামানোর চেষ্টা চালায়।

এদিকে সরকারি বেতারে সব স্তরে তারা দখল নেওয়ার এবং সবকিছু স্বাভাবিক বলে দাবি করলেও গোপন মুক্ত রেডিও থেকে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও যুদ্ধ জয়ের খবর দেওয়া হচ্ছে। নয়াদিল্লির সামরিক সূত্র জানায়, কোন পাকিস্তানি সেনা সীমান্ত অতিক্রম করলে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে যাই বলা হোক না কেন, পাকিস্তানি বাহিনীর নিরীহ নাগরিকদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া যাচ্ছে। একজন আইনের ছাত্র এ কে এম শামসুল আলম যিনি গত সোমবার ঢাকা ত্যাগ করেছেন, তিনি লন্ডনে জানান—ঘুমন্ত অবস্থায় ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে এবং বস্তিবাসীদের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। চারদিকে মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে যা কাক ও কুকুরে খাচ্ছে।

লন্ডনে বাংলাদেশ (বাংলা দেশ) স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি জানায়, নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, ‘পরিষ্কার গণহত্যা।’ তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে লাখ লাখ নিরস্ত্র অসহায় মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্রিটিশ সরকারে প্রতি আহ্বান জানায়। তারা ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে অনশন করেন এবং যুক্তরাজ্য সরকারকে জাতিসংঘে বিষয়টি উত্থাপনের আহ্বান জানান।

এপ্রিল ২, নিউইয়র্ক টাইমস–এর বিশেষ সংবাদদাতা জেমস পি স্টিরবা কলকাতা থেকে একটি প্রতিবেদন পাঠান যার শিরোনাম ছিল, ‘একজন প্রতিরোধকারী যোদ্ধা তার গল্প বললেন’ [A resistance fighter tells his story]

প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ এমন—

শান্তি কামাল, ২৬ মার্চ শুক্রবার যখন সাধারণ পোশাকে বের হন, তখন দেখতে পান কয়েক শ পাকিস্তানি সেনা ট্রাকে করে খুলনায় আসছে। শহরটিতে প্রায় ২০ হাজার মানুষের বাস এবং তা পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণের একটি শহর। সৈন্যরা তাদের ট্রাকের পেছনে কিছু কামান বেঁধে নিয়ে আসে, সম্ভবত তারা যশোর থেকে আসছিল এবং দুপুর ১টার দিকে খুলনার দেয়াল ঘেরা সার্কিট হাউসে অবস্থান নেয় এবং ৪টার দিকে শহরে পাহারা দিতে বের হয়। তারা সিনেমা হলের সামনে আসে এবং কোন কিছু না বলেই মানুষের ওপর গুলি ছুড়তে থাকে। শান্তি বলেন, আমি নিজে প্রায় ৩০ জনের মৃত দেহ দেখতে পাই।

শান্তি কামাল তাঁর নিজের আসল নাম গোপন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন। শান্তির বয়স ২৮, বাংলায় কথা বলেন, আমার সঙ্গে একজন দোভাষীর সাহায্যে কথা বলছিলেন। শান্তি আসল পরিচয় দিতে চাননি, কারণ তার স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান বাংলাদেশে আছে। শান্তি আনসারের একজন প্লাটুন কমান্ডার, আনসার হলো স্থানীয় শান্তিরক্ষী। আজ সকালেই শান্তি কলকাতায় এসেছে, পাক সেনাদের ওপর আক্রমণের কোন সাহায্য পায় কিনা তা দেখতে।

নিউইয়র্ক টাইমস ৩ এপ্রিল সিঙ্গাপুর থেকে পাঠানো ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ ছাপে যার শিরোনাম ছিল, ‘ব্রিটিশরা হত্যার কথা বর্ণনা করল’ [Britons tell of killings]

প্রায় ১০২ জন ব্রিটিশ যাদের গতকাল উড়োজাহাজযোগে এখানে আনা হয়েছে, তারা নিজের চোখে দেখা পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কথা বলল।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের চাকরি করতেন এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললেন, ‘প্রতিদিন আমি রাস্তায় জড়ো করে রাখা নতুন নতুন মানুষের মৃতদেহের স্তূপ দেখেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘সেখানে পুরুষ, নারী, এমনকি শিশু—যাদের বেয়োনেটের খোঁচায় অথবা গুলিতে হত্যা করা হয়েছে, আর এসব করেছে পাকিস্তানের সৈন্যরা।’

নিউইয়র্ক টাইমস ৭ এপ্রিল বিশ্বসংবাদ পাতায় নয়াদিল্লি থেকে পাঠানো সিডনি এইচ সানবার্গের (৩৫ সাংবাদিকের একজন যাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়) একটি প্রতিবেদন ছাপে যার শিরোনাম ছিল, ‘সবই ভয়ংকর ও প্রাণঘাতী একটি খেলার অংশ’ [‘All part of a game’—a grim and deadly one]। এই প্রতিবেদনে তিনি বিশ্লেষণ করেন কেন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে পরাজিত হবে।

প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত রূপ—

‘এর সবকিছুই অপরিহার্য, সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য ছিল,’ একজন পশ্চিম পাকিস্তানি বিমানসেবিকা পাকিস্তানি সেনার বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন প্রসঙ্গে বহিষ্কৃত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে লেকচার দিচ্ছিলেন। ‘যদি এটি তোমাদের দেশে হতো, তাহলে তোমরাও এটিই করতে, এর সবই একটা খেলার অংশ।’

একটি খেলা? ঢাকায় বিদেশি সাংবাদিকেরা দেখলেন, নিরস্ত্র জনতার ওপর ট্যাংক, মেশিনগান, ভারী অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া—সেই সব জনতার ওপর যারা গত ডিসেম্বরে নির্বাচনে জিতেছে, দাবি আদায়ের জন্য যারা ধর্মঘট আর অসহযোগের মতো কর্মসূচি দিচ্ছিল।

আক্রমণ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাতে, ১০ দিন রাজনৈতিক আলোচনা পর। আলোচনার সময় পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাবানরা পূর্ব পাকিস্তানিদের তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায় হচ্ছে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল।

এটি এখন পরিষ্কার, পাকিস্তানিরা কখনই আলোচনার সাফল্য চায়নি, তারা শুধু পাকিস্তানি বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে কিছু সময় কিনেছিল যাতে আরও শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু আলোচনা যখন চলছিল তখন কোন পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক, কূটনীতিক এই বিশ্রী আশঙ্কা যে সত্যি হতে পারে তা ভাবতে চাননি, যদিও সব লক্ষণ সেখানে ছিল। আকাশ ও সমুদ্র পথে আরও সেনা আনা হচ্ছিল, অনেকটা নমনীয় সামরিক-আইন প্রশাসককে অপসারণ করা হলো এবং পূর্ব পাকিস্তানিরা যখন শেখ মুজিবের ডাকে সব বর্জন করছিল, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্বভাবসুলভ নীরব ছিল।

সাংবাদিকেরা এসব লক্ষণের সবই রিপোর্ট করছিল কিন্তু আলোচনায় যখন ‘কিছু অগ্রগতি’র সংবাদ পাওয়া গেল, তখন তারা সেটাই লুফে নিল—কারণ এটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তারা ভুল করেছিল। এর পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর মানসিকতায় জয়ী হলো।

কার্যক্ষেত্রে স্পষ্টতই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পাকিস্তানের সীমাবদ্ধতা ও সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবেগকে ভুলভাবে বিচার করলেন। সীমান্তের ঠিক ওপারে কলকাতার পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্ত বললেন, ‘তারা ভেবেছিল কয়েকটি বুলেটেই মানুষ ভয় পেয়ে যাবে, এটা বোকামি। এটি প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কত কম জানে।’

প্রাথমিক গোলাগুলিতে মানুষ ভয় পেয়ে গেলেও এবং সেনাবাহিনী শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার দখল নিলেও এখন বোঝা যাচ্ছে, আদিম নদীমাতৃক গ্রামাঞ্চলে সেনাদের কঠিন গেরিলা আক্রমণের মুখোমুখি হতে হবে। তাদের সরবরাহ ও চলাচল বিঘ্নিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্বাধীনতাকামীরাই সাফল্য পাবে।

সরকারগুলোর নীরবতা

এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বেশির ভাগ সরকারই নীরব। আমেরিকা ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানকে অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। তাদের দূতাবাস থেকে ঢাকায় আর্মি হত্যাযজ্ঞের যে রিপোর্ট তারা পেয়েছ, তা প্রেসের কাছে প্রকাশ করতে অস্বীকার করে।

যুক্তরাজ্য সরকার ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, কিন্তু এটিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারিভাবে এখনো নীরব তবে সোভিয়েত প্রেস বলেছে, ‘অসভ্য, স্বেচ্ছাচার ও হিংস্র’।

চীন যারা সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক—তারা এ বিষয়ে কিছুই বলেনি।

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর বলেন, ‘তারা মানুষের জীবনহানি ও দুর্ভোগে উদ্বিগ্ন’। যদি পাকিস্তান চায় তবে তিনি ‘মানবিক সাহায্য’ করবেন, যার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

একটি দেশ, সিলোন (শ্রীলংকা), সেদেশ পূর্ব পাকিস্তানে আসার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণকারী সামরিক বিমানে জ্বালানি ভরার জন্য অধিকার দিয়েছে। এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝখানে ভারত গত ফেব্রুয়ারি থেকে সে দেশের ওপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। সিলোন যদি সেদেশে বিমানের পুনরায় জ্বালানি ভরার অনুমতি না দিত, তবে শক্তিবৃদ্ধি ও রসদের জন্য পাকিস্তানকে সমুদ্র পথ ব্যবহার করতে হতো। ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের কূটনীতিকরা মনে করেন, এটি হলে পাকিস্তানের সমর্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

সিলোন সাহায্য করলেও দুটি বিষয়ে সবাই একমত, পাকিস্তানের দুই অংশের একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য এবং পাকিস্তানি সেনার সরকারের ইচ্ছাকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপানোর সাফল্যের সুযোগও খুবই সামান্য।

যারা বাঙালির সাম্প্রতিক জাতীয়তাবাদের দাবি প্রত্যক্ষ করেছেন ও যারা পাকিস্তানিদের বর্বরতা দেখেছেন, তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই, আজ হোক বা কাল হোক বাংলাদেশ হবেই। জনতার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবের একটি স্লোগান ছিল, ‘সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে চলবে’ “The fight will go on. The fight will go on’ (চলবে)

লেখক: কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি হলিস শাখার ম্যানেজার

ইমেইল: myshathi@gmail.com