কামরুদ্দীন আহমদের ১০৮তম জন্মদিন আজ

কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, A Socio-Political History of Bengal and Birth of Bangladesh, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; এ মাসেই এটি প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে), বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী এবং স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় শীর্ষক বইয়ের গুচ্ছে ধারণ করেছেন আত্মজীবন ও সমষ্টি-সময়। ব্যক্তিবিকাশের সমান্তরালে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ-গতিবিধি। তাঁর সমাজ-রাজনীতিগত সুগভীর পর্যবেক্ষণে বিশ্লেষিত হয়েছে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় জাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চারিত্র্য ও এর স্বাধীনতামুখী গন্তব্য।

২.

বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী (প্রথম সংস্করণ: ১৯৭৯, প্রথমা সংস্করণ: ২০১৮) কামরুদ্দীন আহমদের ‘মধ্যবিত্ত’ সিরিজের শেষ বই। সাতটি অধ্যায়ে ১৯৫৩-৬২ অর্থাৎ প্রায় এক দশকের রাজনৈতিক ও কূটনীতিক জীবনের স্মৃতিচারণা করেছেন, যেখানে একজন বাঙালি মধ্যবিত্তের রূপকে উঠে এসেছে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপ-রূপান্তর, দ্বন্দ্ব ও বিকাশের বিশ্বস্ত চালচিত্র।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কিত একটি দফা সংযোজনে তাঁর ভূমিকার কথা পড়ে অনুধাবনে আসে বিত্তহীনদের প্রতি এই মধ্যবিত্তের অঙ্গীকারের মাত্রা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে জাতিসংঘ অধিবেশনে সফল বক্তৃতার পর যখন মন্তব্য করেন, ‘আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আমার বক্তৃতা অপরিপক্বতার একটি নিদর্শন বলে আমি আজ মনে করি’ তখন তাঁর আত্মবিশ্লেষণী সত্তার স্বরূপ ফুটে ওঠে। আবার একই অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন সম্পর্কে যখন লেখেন ‘পাণ্ডিত্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তাঁর অহমিকা ছিল না’ তখন বুঝতে পারি জ্ঞানসাধনার প্রতিই তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা।