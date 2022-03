পঞ্চাশে ব্র্যাক: দায়বদ্ধতা, প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অভিযাত্রা

আজ যখন পঞ্চাশের মাইলফলক পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে আমাদের। প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব অতীতের তুলনায় কোনো অংশে কম নয় আজ। কৌশলগত চারটি চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে। নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, যুবশক্তি এবং কৃষি। এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্র্যাক ইতিমধ্যে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। সামনে আরো চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুর কিছুদিন আগে ব্র্যাক কর্মীদের এক টাউনহল সভায় আমরা দুজন উপস্থিত ছিলাম। আবেদ ভাই সেদিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তার কয়েক মাস পরই বিশ্বে কোভিড-১৯ অতিমারী আঘাত হানল। অস্তিত্ব সংকটের দুটি বছর পার করে এলাম আমরা। কিন্তু সম্ভবত মানসিক স্বাস্থ্য সংকটই অতিমারীর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে আবির্ভূত হবে। এর সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সমাজ, সরকার, প্রতিষ্ঠান, এমন কী ব্যক্তিকেও লড়াই করতে হবে। আবেদ ভাইয়ের অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছতা আরো একবার বিস্মিত করে।

দায়বদ্ধতা ও প্রাসঙ্গিকতা যদি ব্র্যাকের দুই অবশ্যপালনীয় নীতি হয়, তবে আমার দৃষ্টিতে তৃতীয়টি হচ্ছে, উপযুক্ত ফলাফলের স্পৃহা। স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার যে বোধ আবেদ ভাই সঞ্চারিত করেছিলেন তা কতিপয় ইচ্ছার নিছক ঘোষণা নয়। সকল সৃজনশীল শক্তি ও শ্রম ব্যয় করতে হবে এমনভাবে যার দ্বারা ব্র্যাক যে লাখ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশুর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের সকলের জন্য কল্যাণমূলক, পরিমাপযোগ্য এবং টেকসই ফলাফল নিয়ে আসা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা ব্র্যাকের সামর্থ্যও বিকশিত হবে, যা কল্যাণমূলক পরিবর্তন আনতে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে সংস্থাটির ভূমিকা ধারাবাহিক ও জোরদার করবে।

লক্ষ্যে অবিচল থাকার বোধকে সঙ্গী করে কাজ করব আমরা। (We have to approach our work with a sense of mission.) আমাদের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে হলে তৃণমূলের কথা আগে শুনতে হবে। কাজের সম্ভাব্য প্রভাব ও ফলাফল বিষয়েও গভীর অনুধাবন থাকতে হবে আমাদের।