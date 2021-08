ফারজানার লড়াইটা যেন থেমে না যায়

২০০৭ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার কয়েক দিনের মাথায় বাবাকে হারান ফারজানা। সরকারি কর্মকর্তা বাবা কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন। কল্যাণপুরে পৌঁছে বাসায় (বাসাবো) ফোন দিয়ে বলেছিলেন, বাসায় এসে ভাত খাবেন। এর কিছুক্ষণ পর থেকে বাবার ফোন বন্ধ ছিল। রাতে বাবাকে পেয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে। মলম পার্টির খপ্পরে পড়ে মারা গিয়েছিলেন তিনি। সেই স্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ায় তাঁকে।

ফারজানা বললেন, ‘মানুষ যখন-তখন মরে যায়। সেই তুলনায় আল্লাহ আমাকে অন্তত লড়াই করার সুযোগ তো দিয়েছেন। সবার কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা নিয়ে লড়াইটা শেষ করতে চাই। আমার এ স্বপ্ন পূরণে আরও অনেক মানুষের সহযোগিতা চাচ্ছি।’

ফারজানাকে সহযোগিতার ঠিকানা

Account Name- Farzana Ovi

A/C No- 115912133017995

Bank Name- Mercantile Bank Limited

Branch- Dholaikhal, Dhaka

Routing No- 140271841

বিকাশ/ রকেট/ নগদ- 01757136426