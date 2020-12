হার্ডিঞ্জ থেকে পদ্মা সেতু

সূত্র:

1. Advances in Bridge Engineering-I, AFM Saiful Amin, Yoshiaki Okui, AMM Safiullah, (editors) 2005.

2. Advances in Bridge Engineering-I I, AFM Saiful Amin, Yoshiaki Okui, Abdur Rahman Bhuiyan (editors) 2010

3. Advances in Bridge Engineering-I I I, AFM Saiful Amin, Yoshiaki Okui, Abdur Rahman Bhuiyan, Tamon Ueda (Editors) 2015. 4. বাংলা পিডিয়া 5. Britannica Online Encyclopedia