নিষিদ্ধ যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামসসহ ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিষিদ্ধ যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামসসহ ৩ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, তাঁর স্ত্রী নাহিদ সুলতানা, তানজীন ওহাব নামের একজনসহ তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবিরের আদালত এই আদেশ দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও বিশারদ) এবং অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা এ কে এম মাহবুবুর রহমান তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস (পরশ) তাঁর নিজ নামে এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন করে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। এই অভিযোগের বিষয়ে বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এ জন্য সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ যাওয়া ঠেকানো একান্ত প্রয়োজন।