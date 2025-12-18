ওসমান হাদির মৃত্যু
প্রধান উপদেষ্টার জাতির উদ্দেশে ভাষণ
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর আজ বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি নিউজে একযোগে ভাষণটি সম্প্রচার করা হয়। ভাষণে দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টা দিকে তিনি মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।