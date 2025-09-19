ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে প্রথম আলো-গুগলের উদ্যোগে সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের এআই প্রশিক্ষণ
গুগলের উদ্যোগে এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হলো ‘ইনফরমেশন ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড এআই লিটারেসি ট্রেনিং’। ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটির আমিনুল ইসলাম হলে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের ৭০ জন শিক্ষার্থী সরাসরি অংশ নেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ–উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল। তিনি বলেন, গুগল ও প্রথম আলো ইতিমধ্যেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বীকৃত। আর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও দেশের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন, ‘এই তিনটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানকে এমন এক যুগান্তকারী উদ্যোগে একত্র হতে পারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।’
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন লিজা শারমিন লিজা শারমিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের দক্ষতায় গড়ে তোলার জন্য জার্নালিজম, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন (জেএমসি) বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা সব সময়ই এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে গুগলকেও ধন্যবাদ। আমরা আশাবাদী, শিক্ষার্থীরা এ উদ্যোগে নিজেদের মেধার উৎকর্ষ প্রদর্শন করবে।’
সকাল নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলা সেশনে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের সহকারী অধ্যাপক মালিহা তাবাসসুম এবং প্রথম আলো ডিজিটাল বিজনেস বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার আ ফ ম খায়রুল বাশার।
পাঁচটি মডিউলে সাজানো ১০ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি নোটবুক এলএম, জেমিনি, পিনপয়েন্ট, গুগল ট্রেন্ডসসহ আধুনিক এআই টুলস ব্যবহার সম্পর্কে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণকারীরা এসব এআই টুলের কার্যকারিতার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। তবে প্রশিক্ষণের পর তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। প্রাথমিক সমীক্ষার তুলনায় প্রশিক্ষণ শেষে সব টুলের সর্বাধিক ব্যবহার শতকরা হারে অনেক বেড়ে গেছে।
প্রতিটি টুলই প্রশিক্ষণের পর ব্যবহার কয়েক গুণ বেড়েছে, বিশেষ করে জেমিনি ও গুগল ম্যাপ/লেন্স টুলগুলোতে সর্বাধিক অগ্রগতি হয়েছে। ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ শিক্ষার্থী তাঁদের কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী বলে জানালেও প্রশিক্ষণ শেষে ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হয়।
সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী আলিফিয়া আফনান বলেন, ‘দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গুগল, জেমিনি ও গুগল ট্রেন্ডসের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, এ জ্ঞান আমাদের শিক্ষাজীবন ছাড়াও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’
অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতা, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিভাগের প্রধান আফতাব হোসাইন বক্তব্য দেন।
এ উদ্যোগের আওতায় অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে ধাপে ধাপে ১ হাজার ৭০ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যম পেশাজীবী এবং ৯৩০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি অনুষ্ঠিত সেশনে অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন হলো। বাকি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু সাংবাদিকতার আধুনিক দক্ষতাই অর্জন করবে না, বরং ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট মোকাবিলায়ও সক্ষম হয়ে উঠবে বলে আয়োজকেরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।