রাশিয়া থেকে চাকরি হারিয়ে ফিরলেন ৩৫ কর্মী

রাশিয়া থেকে চাকরি হারিয়ে ফিরলেন ৩৫ কর্মী
রাশিয়া থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে ৩৫ জন বাংলাদেশি দেশে ফেরত এসেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তাঁরা।
ফেরত আসা কর্মীদের অভিযোগ, কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাঁদের চাকরিচ্যুত করে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
অভিবাসন খাতের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের অভিবাসী কর্মসূচি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, পর্যায়ক্রমে ১২০ বাংলাদেশি শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিরে আসা কর্মীরা। তারই অংশ হিসেবে প্রথম দফায় ৩৫ জন কর্মী দেশে ফিরেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রবাসীকল্যাণ ডেস্ক ও সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটির যৌথ সহায়তায় দেশে ফেরত আসা কর্মীদের বিমানবন্দরে পরিবহন সহায়তাসহ অন্যান্য জরুরি সহায়তা দিয়েছে ব্র্যাক।
ফিরে আসা কর্মী গাইবান্ধা জেলার মশিয়ুর রহমান, মানিকগঞ্জের আসমত আলী, ময়মনসিংহের হাইয়ুল মিয়া, সিরাজগঞ্জের আজাদুল হক, ঢাকার প্রসেনজিৎ রাজবংশী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের মো. আবদুল্লাহ বিদেশে কাজের নামে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন। রাশিয়া যেতে তাঁদের প্রত্যেকের গড়ে সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন।
ব্র্যাকের কাছে কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্রের মাধ্যমে ২০২৫ সালের জুলাই মাসে একটি রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের রাশিয়ায় পাঠায়। ছাড়পত্রে রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান মার্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ট্রেড ডেভেলপমেন্টের নাম উল্লেখ থাকলেও রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর তাদের ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী কর্মীদের কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ দেওয়ার কথা থাকলেও তাদের ভবন নির্মাণের কাজ করানো হয়েছে।