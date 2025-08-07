বেওয়ারিশ হিসেবে দাফনের জন্য ৬ জনের মরদেহ আঞ্জুমানে মফিদুলে হস্তান্তর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান
বেওয়ারিশ হিসেবে দাফনের জন্য ৬ জনের মরদেহ আঞ্জুমানে মফিদুলে হস্তান্তর
কোনো দাবিদার না থাকায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ছয়জনকে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফনের জন্য আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের হিমঘর থেকে ছয়জনের মরদেহ আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গের সামনে এ নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার মো. ফারুক হোসেন বলেন, হিমঘরে থাকা মরদেহগুলো শনাক্ত না হওয়ায় তাঁদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে আজ মরদেহগুলো আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হলো।
ফারুক হোসেন আরও বলেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লাশ শনাক্তের জন্য যে কেউ ডিএনএ নমুনা দিতে পারবেন। ডিএনএ মিলে গেলে পুলিশ পরবর্তী কার্যক্রম নেবে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কাজী গোলাম মুখলেসুর রহমান বলেন, ছয়জনের মধ্যে একজন শটগানের গুলিতে ও বাকি পাঁচজন ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতে মারা যান।
গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত এই ছয়জন এত দিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের হিমঘরে ছিল। স্বজনহারা অনেকেই এ পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে আসেন। কিন্তু তাঁদের কেউ মরদেহগুলো শনাক্ত করতে পারেননি। রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে একজন, যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা থেকে তিনজন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যাওয়া এক নারীসহ দুজনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছিল।