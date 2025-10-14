বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

ইনুর মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি ২৩ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে করা মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ ২৩ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে।

বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আজ মঙ্গলবার এই তারিখ ধার্য করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

ট্রাইব্যুনালে ইনুর পক্ষে আইনজীবী নাজনীন নাহার শুনানির প্রস্তুতির জন্য সময় চান। তিনি বলেন, ১ হাজার ৭০০ পৃষ্ঠার নথিপত্র দেখে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এ কারণে ৮ সপ্তাহ সময় লাগবে।

পরে ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য ২৩ অক্টোবর তারিখ ধার্য করেন।

প্রসিকিউটর এস এম মইনুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, এর আগেও আসামিপক্ষকে প্রস্তুতির জন্য সময় দিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনাল।

