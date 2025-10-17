বাংলাদেশ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ল

বাসস
ঢাকা
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনছবি: বাসস

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়াল। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ এই কমিশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আলী রীয়াজ বলেছেন, দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় জুলাই সনদের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ জমা দেবে কমিশন। গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য মো. আইয়ুব মিয়া, পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রধান সফর রাজ হোসেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান বিচারপতি এমদাদুল হক ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান।

এ ছাড়া জাতীয় ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত আছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনকে সব ধরনের সাচিবিক সহায়তা দিচ্ছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

