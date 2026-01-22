ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল উৎসব উদ্যাপন
‘ফুলে ফুলে সজ্জিত হোক দূষিত নগরী ঢাকা’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল প্রাঙ্গণে ফুল উৎসব উদ্যাপন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আরবরিকালচার সেন্টার এ উৎসবের আয়োজন করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, বাংলাদেশ গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এ উৎসব আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করে।
এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ফুল উৎসব আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। প্রকৃতি পরিচর্যার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
আরবরিকালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবদুস সালাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. এনামুল হক, ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মো. আজিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
ফুল উৎসব উপলক্ষে কার্জন হল এলাকায় শোভাযাত্রা বের করা হয়। পরে ফুলবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নুর এ মেহনাজ সিনহা প্রথম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আলো আক্তার দ্বিতীয় এবং অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মাসতুরা মাহজাবিন তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।