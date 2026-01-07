সজীব ওয়াজেদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মনজুর আলম

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা
সজীব ওয়াজেদের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী মনজুর আলম
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলার পলাতক আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে মো. মনজুর আলমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই নিয়োগ দেন। ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা গেছে, মনজুর আলমকে গত ১৭ ডিসেম্বর নিয়োগ দেওয়া হয়।
মামলার আরেক আসামি সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। আজ বুধবার তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
আজ এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে তা হয়নি। ১১ জানুয়ারি এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
গত ৪ ডিসেম্বর এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়। এতে জয় ও পলকের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট বন্ধ, উসকানি দেওয়াসহ তিনটি অভিযোগ আনা হয়।