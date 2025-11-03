প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় সজীব ওয়াজেদের বিরুদ্ধে আরও দুজনের সাক্ষ্য

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় সজীব ওয়াজেদের বিরুদ্ধে আরও দুজনের সাক্ষ্য
পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে করা মামলায় আরও দুজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁদের সাক্ষ্য রেকর্ড করেন।
আজ আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন রাজউকের সাবেক পরিচালক তানজিল্লুর রহমান ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস এম রাশেদুল হাসান। এদিন শেখ হাসিনার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আফনান জান্নাত ও সজীব ওয়াজেদের মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রাশেদুল হাসানকে আংশিক জেরা করা হয়। পরবর্তী জেরার জন্য আগামী বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রসিকিউটর খান মো. মঈনুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, প্লট দুর্নীতির তিন মামলার মধ্যে সজীব ওয়াজেদের মামলায় দুজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের মামলার কোনো সাক্ষ্য ও জেরা হয়নি।
গত ২৯ অক্টোবর শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ ও সায়মা ওয়াজেদের বিরুদ্ধে প্লট দুর্নীতির মামলায় প্রথম আসামি হিসেবে রাজউকের সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম আদালতের আত্মসমর্পণ করেন। এরপর খুরশীদ আলমের আইনজীবী তাঁর পক্ষে জেরা করার সুযোগ পান।
শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে বরাদ্দ নেওয়া প্লটের বিষয়ে ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে রাজউকের পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ৬০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ছয় মামলায় গত ১০ মার্চ অভিযোগপত্রের অনুমোদন দেয় দুদক।
এই ছয় মামলায় শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে ৩১ জুলাই অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার দুই বিশেষ জজ আদালত।
মামলায় শেখ হাসিনা পরিবারের বাইরে অভিযুক্ত ১৬ জন হলেন জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, গণপূর্তের তৎকালীন সচিব শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান আনিছুর রহমান মিয়া, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য কবির আল আসাদ, সদস্য তন্ময় দাস, সদস্য নুরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, পরিচালক শেখ শাহিনুল ইসলাম, উপপরিচালক হাফিজুর রহমান, হাবিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব সালাউদ্দিন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সরকার।