জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই উপাচার্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই উপাচার্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ ও মো. মশিউর রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের পক্ষে আবেদনটি করেন সংস্থার উপপরিচালক মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন।
আবেদনে বলা হয়, হারুন-অর-রশিদ ও মো. মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান চলমান। তাঁরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পালাতে পারেন। তাই অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশগমনে নিষেধাজ্ঞা দরকার।
সাবেক ডিআইজি নাজমুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
দুর্নীতিসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) শেখ নাজমুল আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ একই আদালত এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে আবেদনটি করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক মনির মিয়া। আবেদনে বলা হয়, নাজমুল আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান চলমান। তিনি দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।