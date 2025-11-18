ইনফ্লুয়েন্সারদের নাক ঢাকার কারণ কী
সম্প্রতি দেশের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিক কিছু ‘ভিন্নধর্মী পোস্টে’র মাধ্যমে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন থটস অব শামস, সম্পদ, রুকাইয়া জাহান চমক, রাকিন আবসার ও লিলিপুট ফারহান।
এসব পোস্টে তাঁদের বিভিন্ন স্থানে হাত দিয়ে নাক ঢেকে হাঁটতে দেখা যায়। তাঁরা উল্লেখ করছেন, তাঁরা এমন একটি স্থানের খোঁজ করছেন, যেখানে তাঁরা নিজেরা ও তাঁদের নাক—দুই-ই স্বস্তিবোধ করবে। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ দ্রুতই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।
পোস্টগুলোতে ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের মন্তব্য করছেন। কেউ কেউ ইঙ্গিত করছেন, এটি একটি বড় মাপের প্রচারণার অংশ, অন্যরা দুর্গন্ধ, দূষণ বা সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তার বিষয়ে অনুমান করছেন। অনেকেই মনে করছেন, এটি একধরনের ‘প্রাঙ্ক’ বা রসিকতা হতে পারে।
তবে এই পোস্টগুলোর পেছনের আসল কারণ এখনো রহস্যে আবৃত। ইনফ্লুয়েন্সাররা শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁদের এই আকস্মিক ‘নাক-অনুসন্ধানের’ পেছনের আসল গল্প শিগগিরই প্রকাশ করা হবে।
আপাতত এই জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের শহরজুড়ে খোঁজাখুঁজি নিয়ে রহস্য ক্রমশ বেড়েছে। আর মূলত হচ্ছেটা কী, সেটা জানার জন্য তাঁদের ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।