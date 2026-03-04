বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আনিসুল-সালমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন শিক্ষার্থী আদহাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে করা একটি মামলায় তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন আদহাম বিন আমিন। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ মঙ্গলবার সাক্ষ্য দেন আদহাম। জুলাই আন্দোলনের সময় তিনি মিরপুর ন্যাশনাল বাংলা হাইস্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই মামলার বিচার চলছে। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

জবানবন্দিতে আদহাম বলেন, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই দুপুরে তিনি মিরপুর–১০ নম্বরে আন্দোলনে অংশ নেন। সেদিন বিকেলে ১০ নম্বর গোলচত্বরের পাশে আল-বারাকাহ্ হোটেলের সামনে অবস্থান করছিলেন। ওই সময় তাঁর পায়ে গুলি লাগে। যারা তাঁকে গুলি করে পঙ্গু বানিয়েছে, তাদের বিচার চান তিনি।

আদহাম জবানবন্দিতে আরও বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি জানতে পারেন আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান পরস্পর ফোনালাপে কারফিউ দিয়ে সবগুলোকে মেরে শেষ করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান (সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ও ওবায়দুল কাদেরসহ (সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী) অনেকেই জড়িত। তাঁরা আন্দোলন দমনে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই মামলার আসামি আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

