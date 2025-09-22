বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ: দগ্ধ আরেক ব্যক্তির মৃত্যু বার্ন ইনস্টিটিউটে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
চট্টগ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই ঘটনায় দগ্ধ তিন ব্যক্তির মৃত্যু হলো।

সবশেষ মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মাহবুবুর রহমান (৪৫)। তিনি রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মাহবুবুর মারা যান। তাঁর শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।

মাহবুবুরের বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম কবির আহামেদ ভূঁইয়া।

একই ঘটনায় দগ্ধ রিয়াজ নামের এক ব্যক্তি বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা বলছেন, রিয়াজের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এই ঘটনায় আগে ইউসুফ ও ইদ্রিস নামের দুই ব্যক্তি মারা যান। গত শনিবার রাতে বার্ন ইনস্টিটিউটে তাঁদের মৃত্যু হয়।

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী সৈয়দাবাদ এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারের একটি গুদামে বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাতে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁদের মৃত্যু হয়।

গত বুধবার ভোরে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী সৈয়দাবাদ এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডারের একটি গুদামে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে গুদামটি পুড়ে যায়। গুদামটিতে অবৈধভাবে বড় সিলিন্ডার থেকে ছোট সিলিন্ডারে গ্যাস ভরা (রিফিল) হতো বলে জনপ্রতিনিধিদের সূত্রে জানা গেছে।

