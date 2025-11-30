সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকিরের স্ত্রী ও দুই সন্তানের দেশত্যাগে আদালতের নিষেধাজ্ঞা
অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেনের স্ত্রী ও দুই সন্তানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ সোমবার এ আদেশ দেন।
যাঁদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন জাকির হোসেনের স্ত্রী মোসা. সুরাইয়া সুলতানা, ছেলে মো. সাফায়েত বিন জাকির ও মেয়ে মোসা. জাকিয়া তাবাসসুম সঞ্চয়ী। আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে দুদকের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল ইসলাম তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, জাকির হোসেনের স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানা এবং দুই সন্তান সাফায়েত বিন জাকির ও জাকিয়া তাবাসসুমের বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারি করা হয়েছে।
দুদকের আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনকে অবৈধ সম্পদ অর্জনে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। দুদকের আশঙ্কা, সুষ্ঠু তদন্ত বাধাগ্রস্ত করতে তাঁরা বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। তাই অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।
শুনানি শেষে আদালত তিনটি আবেদনই মঞ্জুর করে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন।