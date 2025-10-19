আদালতে জবানবন্দি দিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব

আদালতে জবানবন্দি দিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব
পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পাল আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ আজ রোববার অপূর্ব পালের জবানবন্দি রেকর্ড করেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অপরাধ ও তথ্য বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেন।
পুলিশ ও আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে অপূর্ব পাল আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেবেন জানিয়ে তা রেকর্ড করার আবেদন করে ভাটারা থানার পুলিশ। পরে অপূর্ব পাল আদালতে স্বীকারোক্তি দেন। এরপর আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
৪ অক্টোবর মধ্যরাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। ১৪ অক্টোবর অপূর্বর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে অপূর্ব পালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়।