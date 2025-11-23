বাংলাদেশ

ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির শঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীফাইল ছবি

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখাকে ইসি বড় চ্যালেঞ্জ মনে করলেও পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করছেন না স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাচ্ছে। আমরা যখন দায়িত্ব নিয়েছি, তখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির মধ্যেই ছিল। আমাদের গত দেড় বছরের প্রচেষ্টায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।’

আজ রোববার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বলে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের। সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে গণভোটও হবে। তিন মাস আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছিলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসবে, বিভিন্ন দলের মিছিল-মিটিংয়ের সংখ্যা ততই বেড়ে যাবে বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তবে তাতে পরিস্থিতির অবনতির শঙ্কা তিনি করছেন না।

গত দুই দিনে ঢাকায় কয়েক দফা ভূমিকম্প ঘটায় সবাইকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ভূমিকম্প নিয়ে কোনো দেশে আগাম সতর্কতা আছে কি না, তা তাঁর জানা নেই। তবে অনেক দেশ কিছু অ্যাপ তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার ১০ সেকেন্ড আগে সতর্কতামূলক বার্তা জানানো হয়। দেশেও এ ধরনের আগাম সতর্কতামূলক মোবাইল অ্যাপ চালু করা যায় কি না, তার চিন্তাভাবনা চলছে।

দেশে বিশেষ করে নগর এলাকায় উন্মুক্ত বা খোলা জায়গার অভাব, জলাশয় ভরাট করে ভবন নির্মাণের দিকটি দেখিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এসব বিষয়ে নজর দেওয়ার পাশাপাশি সবাইকে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে ভবন নির্মাণের আহ্বান জানান।

ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন অগ্নিদুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, তবে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে সেটা ভিন্ন বিষয়। সবাইকে মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

