কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সংস্কার ও বাসস্ট্যান্ড অপসারণ চেয়ে ইনকিলাব মঞ্চের স্মারকলিপি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সংস্কার ও বাসস্ট্যান্ড অপসারণ চেয়ে ইনকিলাব মঞ্চের স্মারকলিপি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ও শীতাতপব্যবস্থা (এসি) স্থাপন এবং ক্যাম্পাস–সংলগ্ন এলাকা থেকে বাসস্ট্যান্ড অপসারণের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।
আজ রোববার বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিমের কাছে স্মারকলিপি দেন ইনকিলাব মঞ্চের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব শান্তা আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনায় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পরিসর অত্যন্ত সীমিত। ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপে লাইব্রেরিতে পড়াশোনার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও বসার জায়গা পেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এটি তাঁদের গবেষণা ও একাডেমিক পড়াশোনার পথে বড় বাধা সৃষ্টি করছে।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, এসি না থাকায় গরমের কারণে শিক্ষার্থীদের পক্ষে দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রেখে অধ্যয়ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্ন পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পরিসর সম্প্রসারণ এবং সম্পূর্ণ লাইব্রেরিকে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা অপরিহার্য।
স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থাকা অবৈধ বাসস্ট্যান্ড শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিনিয়ত ভোগান্তি ও নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করছে। অবিলম্বে ফটকের সামনে থেকে বাসস্ট্যান্ডটি অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি।
ইনকিলাব মঞ্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ বলেন, ‘কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সম্প্রসারণ ও এসি স্থাপন এবং ক্যাম্পাসের ফটকে বাসস্ট্যান্ড স্থায়ীভাবে অপসারণে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছি। উপাচার্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।’