বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর বহুতল ভবনসহ জমি জব্দের আদেশ

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের স্ত্রীর বহুতল ভবনসহ জমি জব্দের আদেশ
বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের স্ত্রী আফরোজা বেগমের গুলশানের বহুতল ভবনসহ জমি (শূন্য দশমিক ৪ হাজার ৯৫০ একর) জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া ভাটারা এলাকার ৩ দশমিক ৩৭৭ একর জমি জব্দের আদেশ হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. আলমগীর আজ বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এই তথ্য প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম এই বহুতল ভবনসহ জমি জব্দ চেয়ে আদালতে আবেদনটি করেন।
আবেদনে বলা হয়, আহমেদ আকবর সোবহান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি–প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আছে। অভিযোগ অনুসন্ধানে ১০ সদস্যের টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানের সময় অভিযোগ–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর নিজ নামে, পরিবারের সদস্যদের নামে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ও দেশের বাইরে বিপুল অর্থ পাচার করে অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।
দুদকের আবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, আহমেদ আকবর সোবহানের স্ত্রী আফরোজা বেগম তাঁর মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। তিনি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারলে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এ জন্য সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এসব স্থাবর সম্পত্তি জব্দ করা একান্ত প্রয়োজন।