সামুদ্রিক পরিবহনে সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক রূপরেখার প্রস্তাব পাকিস্তানের

সামুদ্রিক পরিবহনে সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক রূপরেখার প্রস্তাব পাকিস্তানের
সমুদ্র পরিবহনে সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) সঙ্গে পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং করপোরেশনের (পিএনএসসি) মধ্যে অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক রূপরেখার প্রস্তাব দিয়েছে ইসলামাবাদ।
গতকাল সোমবার যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নৌপরিবহন উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে এক বৈঠকে পাকিস্তানের সমুদ্রবিষয়ক মন্ত্রী মুহাম্মদ জুনাইদ আনোয়ার চৌধুরী এই প্রস্তাব দেন বলে পাকিস্তানের দৈনিক দ্য ডন জানিয়েছে।
জাতিসংঘ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) ৩৪তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে সাখাওয়াত হোসেন এখন লন্ডনে রয়েছেন। সেখানেই পাকিস্তানের মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়।
ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশকে দেওয়া পাকিস্তানের প্রস্তাবে সমন্বিত অংশীদারত্বের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই অংশীদারত্বে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কনটেইনার এবং বাল্ক শিপিং সেবা, কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক বন্দর-কল সুবিধা প্রদান এবং উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পৃক্ততা জোরদারের বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।
পাকিস্তানের মন্ত্রী মুহাম্মদ জুনাইদ আনোয়ার আইএমও এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)–এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহন-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক সামুদ্রিক গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাঠামো তৈরির পাকিস্তানের বৃহত্তর লক্ষ্যের ওপর জোর দেন।
জুনাইদ আনোয়ার আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রবাহকে জোরদারের লক্ষ্যে পাকিস্তানের প্রস্তুতির প্রমাণ হিসেবে কেপিটির (করাচি বন্দর কতৃর্পক্ষ) ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা, চলমান আধুনিকীকরণ উদ্যোগ এবং উন্নত টার্নঅ্যারাউন্ড সময় তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, বন্দর থেকে বন্দরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সরবরাহসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ কমাতে, আঞ্চলিক বাধা দূর করতে এবং দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে বাণিজ্যিক একত্রীকরণের নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে।