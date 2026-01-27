পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

পিপলস ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, ৩৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
পিপলস ব্যাংকের (প্রস্তাবিত) চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আবুল কাশেম ও তাঁর স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ৩৪টি ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক এস এম মামুনুর রশীদ তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ চেয়ে পৃথক দুটি আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, পিপলস ব্যাংকের (প্রস্তাবিত) চেয়ারম্যান আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করে তা পুনরায় ব্যাংকিং চ্যানেলে এনে বৈধ করায় মানিলন্ডারিং আইনে অভিযোগ আছে। অভিযোগটির অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, আবুল কাসেম স্ত্রীসহ যেকোনো সময় দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে অবস্থান নেবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা না গেলে অভিযোগ প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই আবুল কাসেম ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না কাশেমের বিদেশ গমন রহিতকরণ করা ও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।