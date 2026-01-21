সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার বিচারে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি
দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংঘটিত সহিংসতার বিচার করতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে।
বুধবার বিকেলে রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন থেকে এসব দাবি জানিয়েছে ‘গ্লোবাল বেঙ্গলি হিন্দু প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ’ নামের একটি সংগঠন। পরে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়।
মানববন্ধনে গ্লোবাল বেঙ্গলি হিন্দু প্ল্যাটফর্মের নেতারা বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মনে আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁদের দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সময় তাঁরা তিন দফা দাবি জানান।
প্রথমত, সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সংঘটিত সব নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। হিন্দুদের জন্য আলাদাভাবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।
তৃতীয়ত, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় স্থায়ী ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সনাতন সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় স্থায়ী সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে। জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত হিন্দুদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। দেশের সব হিন্দুদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। হিন্দুদের আর্থসামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে।
মানববন্ধনে হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মণীন্দ্র কুমার নাথ, জয়ন্ত দেব, প্রদীপ কুমার আচার্য, অশোক তরু সাহা, জে কে পাল, বিমলা প্রসাদ, জীতেন্দ্র চন্দ্র বর্মণ, সুমন কুমার রায়সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।