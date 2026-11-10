আত্মপরিচয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলেই সমাজে সংঘাত তৈরি হয়

অমর্ত্য সেনের জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা
আত্মপরিচয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলেই সমাজে সংঘাত তৈরি হয়
বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয় কোনো একক ধর্ম, ভাষা বা ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া, মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় ও মুক্তচিন্তার মধ্য দিয়েই এই ভূখণ্ডের সমাজ বিকশিত হয়েছে; কিন্তু কোনো একটি পরিচয়কে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্য পরিচয়কে হেয় করার মানসিকতা থেকেই সামাজিক বিভাজন ও সংঘাত তৈরি হয়। তাই বাংলাদেশের বর্তমান আত্মপরিচয়ের সংকট বুঝতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেনের বহুত্ববাদী চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।
অমর্ত্য সেনের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার এ সভার আয়োজন করে ‘বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন’। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অর্থনীতিবিদ এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তরের সাবেক পরিচালক সেলিম জাহান। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক প্রতীক বর্ধন, নাট্যকর্মী শহিদুল মামুন এবং বাঙলার পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আহমেদ জাভেদ।
সভাপতির বক্তব্যে সেলিম জাহান বলেন, মানুষের একাধিক আত্মপরিচয় থাকতে পারে। কেউ নিজের একটি পরিচয়কে প্রাধান্য দিতে পারেন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অন্য পরিচয়গুলো উপেক্ষা করতে হবে। সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন কেউ নিজের একটি পরিচয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে অন্য পরিচয় হেয় করে। ধর্মীয়, বর্ণগত ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত।
সেলিম জাহান বলেন, সাধারণত অমর্ত্য সেনকে নিয়ে আলোচনায় তাঁর সক্ষমতা তত্ত্ব, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক চিন্তায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে তিনি একই সঙ্গে অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক। বাংলার ইতিহাস, ভাষা ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁকে নিয়ে আলোচনা ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।
অমর্ত্য সেন ১৯৪৪ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে ছুরিকাহত মুসলমান দিনমজুর কাদের মিয়াকে দেখেছিলেন—এই ঘটনা উল্লেখ করে শহিদুল মামুন বলেন, কাদের মিয়া ক্ষুধার্ত পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করতে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী দাঙ্গার মধ্যে বাইরে যেতে নিষেধ করলেও দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে বের হতে হয়েছিল; কিন্তু সেই কাদের মিয়া ছুরিকাহত হয়ে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। এ ঘটনা অমর্ত্য সেনের চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলে। অমর্ত্য সেনের পরিচয়, সক্ষমতা ও উন্নয়ন চিন্তাসহ সামগ্রিকভাবে ন্যায্যতার চিন্তার গোড়া হচ্ছে তাঁর এই অভিজ্ঞতা।
‘অমর্ত্য সেনের মনন গঠন ও প্রক্রিয়া’ শীর্ষক প্রবন্ধে আহমেদ জাভেদ বলেন, ঢাকা, মান্দালয় ও শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশ অমর্ত্য সেনের চিন্তাকে বিশ্বজনীন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদর্শন এবং মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের পাণ্ডিত্য তাঁর বৌদ্ধিক বিকাশে বড় ভূমিকা রেখেছে।
প্রতীক বর্ধন তাঁর প্রবন্ধে বলেন, অমর্ত্য সেনের বহুমাত্রিক পরিচয়ের ধারণায় একজন মানুষ একই সঙ্গে বাঙালি, মুসলমান, হিন্দু কিংবা বিশ্বনাগরিক হতে পারেন। এসব পরিচয় কোনোভাবেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।
বক্তারা বাংলা ভাষায় অমর্ত্য সেনের চিন্তা ও দর্শনের চর্চা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।