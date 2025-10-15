মানবতাবিরোধী অপরাধ
চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুলকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। ৩০ অক্টোবর মো. সাইফুল ইসলামকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রসিকিউটর আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, চট্টগ্রামের সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুল ইসলাম চান্দগাঁও থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলহাজতে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম মহানগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন মুরাদপুর এলাকায় মো. ওয়াসিম আকরাম, ফয়সাল আহমেদ শান্ত ও মো. ফারুক হত্যার ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ততা এবং জুলাই আন্দোলন চলাকালে নিরীহ ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে ২৫টির অধিক মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রাথমিক অভিযোগ পাওয়া গেছে।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার সাইফুল ইসলামকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ মামলার আরেক আসামি সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীও গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।