ভোটের মাঠে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অবশ্যই রয়েছে: ইসি সচিব

ভোটের মাঠে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অবশ্যই রয়েছে: ইসি সচিব
নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ভোটের মাঠে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) অবশ্যই রয়েছে। কোনো বিষয়ে অভিযোগ থাকলে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটিকে জানানোর পরামর্শ দেন তিনি।
আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে করা ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব এ কথাগুলো বলেন।
নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হয় ইসি সচিবের কাছে। জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা, আমি আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলছি যে আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়টি ৩০০ আসনে ৩০০ ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন কমিটি আছে। তাদের বলেন, রিটার্নিং অফিসারের কাছে বলেন, উইথ অ্যা কপি টু আস। আমরা এখান থেকে এই জিনিসটাকে ফলোআপ করব।’
গতকাল কূটনীতিকদের ব্রিফ করেছিল ইসি। সে বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে কূটনীতিকদের ব্রিফিং করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধান মিলিয়ে ৪১ জন প্রতিনিধি ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তা ও প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের প্রতিনিধি ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কূটনীতিকদেরও জানার বিষয় ছিল।
ইসি সচিব বলেন, কূটনীতিকেরা মূলত নিরাপত্তাব্যবস্থা ও ভোটের ফলাফল দিতে কত সময় লাগবে, তা জানতে চেয়েছিলেন। নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী নৌবাহিনী, অন্যান্য বাহিনী—র্যাব, আনসারের সংখ্যাগত হিসাবগুলো, কতজন থাকবেন, এগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার ভোটকেন্দ্রে ২৫-৩০ হাজার বডি ওর্ন ক্যামেরা থাকবে পুলিশের।
ইসি সচিব বলেন, ভোটকেন্দ্রে ফলাফল ঘোষণায় সাধারণত ৩-৪ ঘণ্টা পার হবে। তবে পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনায় বিলম্ব হবে।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘আমাদের হিসাবমতে...কেন্দ্রের রেজাল্ট সময়মতোনই হয়ে যাবে। তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা...। ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অব ভোট কাস্টেড।’
যেসব রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রবাসীদের ভোট আসবে, সেসব কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় বেশি লাগবে বলে জানান ইসি সচিব।