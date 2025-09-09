দেশের ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে আকিজ ফিডের নতুন মাইলফলক
মাত্র ৮ মাসে ১০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি বিক্রয় অর্জন করে দেশের লাইভস্টক ও অ্যাকুয়াকালচার ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে এক রেকর্ড-ব্রেকিং মাইলফলক ছুঁয়েছে আকিজ রিসোর্সের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ‘আকিজ ফিড’। এই অর্জনের মাধ্যমে আকিজ ফিড নিজেদের দেশের দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আকিজ অ্যাগ্রো ফিড লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ টি এম হাবিব উল্লাহ বলেন, ‘গত আগস্ট মাসেই ১০ হাজারের বেশি মেট্রিক টনের মাইলফলক অতিক্রম করাই প্রমাণ করে কৃষকের আস্থা, আমাদের মান এবং দেশব্যাপী পুরো টিমের নিষ্ঠা।’ তিনি বলেন, ‘আমরা খামারপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট ফলাফল—ফিড কনভারশন, গ্রোথ ও কনসিস্ট্যান্সি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
আকিজ রিসোর্সের শক্তিশালী নেতৃত্বে আকিজ ফিড কাজ করছে উন্নত ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও প্রিমিয়াম কাঁচামাল দিয়ে। এর ফলে ব্রয়লার, লেয়ার, সোনালি বা দেশি মুরগি, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী গবাদিপশু এবং মাছ চাষের জন্য ধারাবাহিক ফলাফল নিশ্চিত হচ্ছে।
আকিজ রিসোর্সের চেয়ারম্যান ফারিয়া হোসেন বলেন, ‘এই সাফল্য আমাদের ডিলার ও প্রথম দিন থেকে যাঁরা আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, সেই কৃষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। এটি আবারও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, আমরা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর ‘রেজাল্ট হিট’ থিম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে আকিজ ফিড।