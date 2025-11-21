রক্ষণশীলতা ভেঙে সমাজ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল

২৬তম প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা
রক্ষণশীলতা ভেঙে সমাজ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল
সুফিয়া কামাল সুদীর্ঘ জীবনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতার লড়াইয়ে যুক্ত ছিলেন। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নতুনভাবে ভাবতে ও কাজ করতে পারতেন তিনি।
বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আয়োজিত সুফিয়া কামালের ২৬তম প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। বেলা ১১টায় সুফিয়া কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় নেত্রী, আগত অতিথি ও বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা। এরপর রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মহিলা পরিষদের আনোয়ারা বেগম-মুনিরা খান মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সুফিয়া কামাল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, ‘আমরা সুফিয়া কামালের জন্মদিন বা মৃত্যুদিবস পালন করি না, তাঁর জীবনকেই উদ্যাপন করি। রক্ষণশীল পরিবারের শিকল ভেঙে শিক্ষা, সাহিত্য ও মানবিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি অসাধারণ নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠে আসেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কাজে বহু মানুষকে সম্পৃক্ত করেন।’
মানবাধিকার কর্মী ও কবিকন্যা সুলতানা কামাল বলেন, ‘জীবনের নানামুখী সংগ্রাম সত্ত্বেও সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য তিনি মানুষকে একত্র করেছিলেন। ২০টির মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘পুরুষদের বাদ দিয়ে নারীমুক্তি সম্ভব নয়—এ কথা সুফিয়া কামাল বারবার মনে করিয়ে দিতেন।’
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ‘শারীরিকভাবে না থাকলেও সুফিয়া কামাল আছেন আমাদের মননশীলতা ও দর্শনে। বিবেকের কথা শুনে চলা ছিল তাঁর জীবনদর্শন। মানবিক সমাজ তৈরিতে নিজেদের দায়িত্ববোধ ও বিবেক জাগ্রত রাখার ওপর তিনি জোর দিতেন।’
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মহিলা পরিষদের ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য মাধবী বণিক, আরিফা আক্তার কাঁকন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার পরিচালক শাহজাদী শামীমা আফজালী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা বেগম।