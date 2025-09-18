বাংলাদেশ

৯ দিনের সফরে পাকিস্তানে গেলেন স্বরাষ্ট্রসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনিছবি: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে

৯ দিনের সরকারি সফরে পাকিস্তানে গেছেন স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনি। গতকাল বুধবার রাতে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানবন্দরে পৌঁছালে স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব দাউদ মুহাম্মদ বারেচ এবং পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান স্বাগত জানান।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে স্বরাষ্ট্রসচিব পাকিস্তান সফরে গেছেন উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ সফরে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান—দুই দেশের মধ্যে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, পুলিশ প্রশিক্ষণে দুই দেশের পুলিশ একাডেমির পারস্পরিক সহযোগিতা এবং রোহিঙ্গা বিষয়ে উভয় দেশের সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা হবে।

এ ছাড়া এ সফরে দুই দেশের মধ্যে মাদকদ্রব্য পাচার ও অপব্যবহার প্রতিরোধ নিয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হওয়ারও কথা রয়েছে।

সফরকালে স্বরাষ্ট্রসচিবের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এবং করাচিতে বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট সার্ভিস উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানে বাস্তবায়িত সেফ সিটি প্রকল্প, পাকিস্তান পুলিশ একাডেমি এবং অভিবাসন ও পাসপোর্ট মহাপরিদপ্তর পরিদর্শন করবেন তিনি।

সফর শেষে স্বরাষ্ট্রসচিবের ২৬ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

