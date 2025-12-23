বাংলাদেশ

‘প্রত্যাবর্তন ২৫’

রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ঢাবি শিক্ষার্থীদের আধিপত্যবাদবিরোধী কনসার্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে ‘প্রত্যাবর্তন ২৫’ কনসার্টের আয়োজন করেছেন একদল শিক্ষার্থী

বাংলাদেশে ‘আধিপত্যবাদের মূলোৎপাটনের’ প্রত্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘প্রত্যাবর্তন ২৫’ নামে কনসার্টের আয়োজন করেছেন একদল শিক্ষার্থী। জানা গেছে, তাঁদের অধিকাংশই ছাত্রদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ কনসার্ট শুরু হয়। কনসার্টটি অনেক রাত পর্যন্ত চলে।

আয়োজক শিক্ষার্থীরা জানান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে কনসার্টটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

আয়োজকদের একজন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কারীব চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিজয়ের মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এই কনসার্ট করছে। অন্যদিকে দীর্ঘ সময় পর তারেক রহমানও দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন।’

কনসার্টে শিল্পী আবদুল কুদ্দুস বয়াতি এবং ব্যান্ডদল অ্যান্টস অন দ্য রান (এওটিআর), অ্যানেসথেসিয়া, নিকুম্ভিলা, গ্রাফাইট, মাঙ্ক ইন আ মাগসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ব্যান্ড ও শিল্পী অংশ নেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন