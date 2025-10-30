বাংলাদেশ

জাতীয় নির্বাচনে পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে: ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ডিএমপির গ্র্যান্ড কল্যাণ সভায় ডিএমপির সব অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বক্তব্য দেনছবি: ডিএমপি নিউজের সৌজন্যে

ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে শতভাগ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করা যাবে না।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার রাজারবাগে পুলিশ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ডিএমপির গ্র্যান্ড কল্যাণ সভায় ডিএমপির সব অফিসার ও ফোর্সদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার এ কথা বলেন।

ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলী বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন এ দেশের মানুষ ভোটাধিকার বঞ্চিত ছিলেন। সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।’

অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে উল্লেখ করে শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ২০১৮ সালের কালিমালিপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো প্রয়োজন।

বেআইনি সমাবেশ মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, জনগণের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় বা ভুল–বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলতে হবে।

ডিএমপি কমিশনার বিভিন্ন স্তরের পুলিশ সদস্যদের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। কল্যাণ সভায় পুলিশ কমিশনার ঘোষণা দেন, দায়িত্ব পালনকালে ডিএমপির কোনো সদস্য আহত হলে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার ডিএমপি বহন করবে। তিনি ডিএমপিতে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত খেলাধুলার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে অনুরোধ জানান। ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘অধীন ব্যক্তিদের প্রতি সব সময় সহানুভূতিশীল হতে হবে।’

কল্যাণ সভায় ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার বলেন, থানায় আসা সেবাপ্রত্যাশীদের সুবিধার্থে থানার কর্তব্যরত কর্মকর্তার (ডিউটি অফিসার) কক্ষে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হচ্ছে। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম বলেন, অনেক থানা, ফাঁড়ি ও আদালতের মালখানার জরাজীর্ণ অবস্থা। এগুলো মেরামত করে বসবাস উপযোগী করা হচ্ছে। সামনের নির্বাচন উপলক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। এ সময়ে আবার সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ডিএমপির গ্র্যান্ড কল্যাণ সভায় অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স ও প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী, অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) মো. জিললুর রহমানসহ ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার, উপকমিশনারসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ৮৫০ জন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

