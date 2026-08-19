বাংলাদেশ

কলকাতায় আগুনে মারা যাওয়া পাঁচ বাংলাদেশির পরিচয় জানা গেল

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
ভারতের কলকাতায় নিউমার্কেটের কাছে মির্জা গালিব স্ট্রিটের আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনা ঘটেছেছবি: রয়টার্স

ভারতের কলকাতায় আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশের নাগরিক বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আজ বুধবার দুপুরে কলকাতায় বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার মোহাম্মদ খালেদ প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মোহাম্মদ খালেদ প্রথম আলোকে বলেন, যে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাঁদের মধ্যে চারজন কুষ্টিয়া ও একজন ঢাকার অধিবাসী।

বাংলাদেশের যে পাঁচ নাগরিকের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাঁরা হলেন—কুষ্টিয়ার দেবাশীষ দত্ত, আফসানা শারমীন, স্বর্ণশীষ দত্ত, মো. আকরাম আলী ও ঢাকার সাভারের আহমেদ বাবু।

উপহাইকমিশনার মোহাম্মদ খালেদ বলেন, উপহাইকমিশনের এক কর্মকর্তা থানা ও মর্গে গিয়েছিলেন। তিনিসহ স্থানীয় পুলিশ এই পাঁচ বাংলাদেশির পরিচয় নিশ্চিত করেছে।

আরও পড়ুন

‘এসির বিস্ফোরণ’ থেকে কলকাতার হোটেলটিতে ভয়াবহ আগুন, প্রাণহানি বাড়তে পারে

আগুনের ঘটনায় মারা যাওয়া অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশি আছেন কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে কলকাতার বাংলাদেশ উপহাইকমিশন।

আরও পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গে দুই দিনে দুই হোটেলে আগুন, আগের ঘটনায়ও ৮ মৃত্যু

এদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রাণহানি ঘটেছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। এ খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা মৃত ও আহত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তথ্যানুসারে, এই অগ্নিকাণ্ডে মোট নয়জন মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশি বলে স্থানীয় পুলিশ নিশ্চিত করেছে। অন্যদের পরিচয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। এ ছাড়া আহত ছয় বাংলাদেশি নাগরিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন

সরু সিঁড়ি, নেই জরুরি বহির্গমন পথ, কলকাতার কেন্দ্রে ‘অগ্নিগর্ভ’ হোটেল গজিয়ে ওঠা নিয়ে প্রশ্ন

আরও পড়ুন

কলকাতায় নিউমার্কেটের কাছে হোটেলে আগুনে ৯ বাংলাদেশির মৃত্যু, বলছে পুলিশ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন