প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক:
আমিরাতের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানকে সৌদি আরবে দীপাবলি উদ্যাপন বলে প্রচার
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে; যেখানে দেখা যায়, রঙিন আলো ও আতশবাজিতে সজ্জিত এক শহরে উৎসবমুখর পরিবেশে মানুষের উদ্যাপন। পোস্টের ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, এটি সৌদি আরবে দীপাবলি উদ্যাপনের দৃশ্য।
ভিডিওটি বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে শেয়ার করা হচ্ছে। তার মধ্যে ফেসবুক আইডি ‘বিজন সরকার’, ‘BJP Barrackpore District’–এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘Truth of Bengal’ও রয়েছে।
পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল, ‘সৌদি আরবে দীপাবলি উদ্যাপনের দৃশ্য। সৌদির স্কুলগুলোতে এখন গীতা, মহাভারত পড়ানো হচ্ছে। ইয়োগা, মেডিটেশন সেন্টার খোলা হচ্ছে।’
ভিডিওটি InVID টুল দিয়ে কি–ফ্রেমে ভাগ করে গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে দেখা যায়, এটি সৌদি আরবের নয়; বরং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) জাতীয় দিবস উদ্যাপনের দৃশ্য।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই একই ভিডিও ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একাধিক ইউটিউব চ্যানেল, যেমন ‘UAE VLOGS – Faraz Sandhu’, ‘Kalyan Basnet’ ও ‘Tanwir Alal’–এ আপলোড করা হয়েছিল। সেসব ভিডিওর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, এটি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫২তম জাতীয় দিবস উদ্যাপন।
কাছাকাছি পার্ক করা একটি গাড়ির গায়ে স্পষ্টভাবে ‘UAE’ শব্দটি লেখা ছিল। এ ছাড়া গাড়ির পেছনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় পতাকার পাশাপাশি এক ব্যক্তির ছবি দেখা যায়। এসব চিহ্ন একত্রে ইঙ্গিত দেয় যে ভিডিওটি সৌদি আরবের নয়; বরং এটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫২তম জাতীয় দিবস উদ্যাপনের সময় ধারণ করা।
এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার Hamza Ali–ও একই ভিডিও ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর পোস্ট করে লেখেন, ‘UAE National Day’.
আরও যাচাই করে দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদমাধ্যম গলফ নিউজ (Gulf News) ও টাইম আউট আবুধাবি (Time Out Abu Dhabi)–এর ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫২তম জাতীয় দিবস উদ্যাপনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল।
১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাত গঠিত হয়েছিল। সেদিন সাতটি আমিরাতের (প্রদেশের) শাসকেরা একীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার মাধ্যমে পৃথক পৃথক রাজ্যগুলো একত্র হয়ে জন্ম নেয় একটি রাষ্ট্র। এর পর থেকে দিনটি দেশজুড়ে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্যাপন করা হয়।
সুতরাং, ভাইরাল ভিডিওটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় দিবস উদ্যাপনের দৃশ্য, সৌদি আরবের দীপাবলির নয়।
পাঠ্যসূচিতে ‘রামায়ণ–মহাভারত’ দাবির যাচাই
সৌদি আরবে পাঠ্যবইয়ে গীতা, রামায়ণ বা মহাভারত পড়ানো হচ্ছে, এমন দাবিও ছড়ানো হচ্ছে এই ভিডিওর ক্যাপশনে।
তবে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এবং সৌদি দূতাবাসের প্রকাশিত শিক্ষা-সংক্রান্ত নথিতে দেখা যায়, পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ। রামায়ণ বা মহাভারত অন্তর্ভুক্ত করার কোনো ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি বা পরিকল্পনার উল্লেখ নেই।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সৌদি সরকারি ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণেও দীপাবলি উদ্যাপন–সম্পর্কিত কোনো খবর বা ছবি প্রকাশিত হয়নি।