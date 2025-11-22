ওয়েস্টিনে ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়া’ উৎসব শুরু

ওয়েস্টিনে ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়া’ উৎসব শুরু
সিটি ব্যাংক পিএলসির সহযোগিতায় দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা আয়োজন করেছে অ্যারাবিয়ান ফুড ফেস্টিভ্যাল ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়া’। ২০ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত গুলশান-২-এ লেভেল-২–এ অবস্থিত হোটেলের সারা দিনের ডাইনিং রেস্টুরেন্ট ‘সিজনাল টেস্টস’-এ অতিথিরা উপভোগ করতে পারবেন আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের আসল স্বাদ, ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় রন্ধনশৈলী।
ফেস্টিভ্যালটির উদ্বোধন হয় ১৯ নভেম্বর দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওমানের রাষ্ট্রদূত জামিল হাজি আল-বালুশি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লা আলী আলহামুদি এবং ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির সিইও মো. শাখাওয়াত হোসেন। উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের হেড অব প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস ইনিশিয়েটিভস নাফিস রাইহান এবং দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার জেনারেল ম্যানেজার স্তেফান ম্যাসে। ফেস্টিভ্যালের রিবন কাটিংয়ে অংশ নেন অতিথিবৃন্দ, প্রবাসী শেফ এবং হোটেলের সিনিয়র লিডারশিপ টিমের সদস্যরা। পরে অতিথিদের জন্য স্বাক্ষর খাবারের বিশেষ টেস্টিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
ইন্টারন্যাশনাল শেফ রিমুন ওবাইদ, শেফ সাঈত দুরসুন, শেফ স্বপন রোজারিও এবং তাঁদের টিমের তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে আরব বিশ্বের নানা অঞ্চলের স্বাদে ভরপুর মেনু। ঢাকায় প্রথমবারের মতো অতিথিরা বিশেষ শেফদের প্রস্তুতকৃত উটের মাংসের পদ—হোল লেগ অব ক্যামেল কুজি, ক্যামেল স্ট্যু, নিহারি, পোলাও, তাজিন, সুলতান’স ক্যামেল মাজবুস এবং ক্যামেল মিল্ক উম আলি উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। আরও থাকছে ল্যাম্ব কাবসা, চিকেন মান্দি, হোল ফিশ তাজিন, কোফতা কাবাব, মেজেজ প্ল্যাটার, দোনার কাবাব, শাওয়ারমা, বকলাভা, উম আলি ও কুনাফাসহ জনপ্রিয় আরবীয় খাবার ও মিষ্টান্ন। পরিবেশ সাজানো হয়েছে আরবীয় আবহে, সঙ্গে থাকবে লাইভ কুকিং স্টেশন এবং অতিথি আগমনে কমপ্লিমেন্টারি কাহওয়া ও বিশেষ ওয়েলকাম ড্রিংকস।
ফেস্টিভ্যালটি শুধু ডিনারের জন্য উন্মুক্ত। প্রত্যেক অতিথির জন্য বুফের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ৮ হাজার ৯৫০ টাকা। এএমইএক্স প্লাটিনাম ও এএমইএক্স প্লাটিনাম রিজার্ভ ক্রেডিট কার্ডে রয়েছে ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি’ অফার। পাশাপাশি নির্বাচিত ব্যাংকের কার্ডে পাওয়া যাবে ‘বাই ওয়ান গেট টু’ এবং ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান’ অফার। ‘টেস্ট অব অ্যারাবিয়া’র প্রাইম পার্টনার সিটি ব্যাংক পিএলসি।