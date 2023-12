ইউরোপের শ্রমবাজার কেন ধরতে পারছে না বাংলাদেশ

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা সনদ ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সনদের সমতুল্য নয়। আমাদের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম সাধারণত স্থানীয় শ্রমবাজার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়। ইউরোপের বাজারের তুলনায় এই পাঠ্যক্রম সামঞ্জস্যহীন।

উদাহরণস্বরূপ জার্মানিতে অভিবাসীদের জন্য কঠোর নিয়মকানুন থাকলেও জার্মান সরকার ইইউর বাইরে থেকে আসা অভিবাসীদের দক্ষতা যাচাইয়ে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। রিকগনিশন ইন জার্মানি (Recognition in Germany) ও মেক ইট ইন জার্মানি (Make it in Germany) নামক পোর্টালের সাহায্যে অভিবাসীরা তাঁদের দক্ষতা যাচাই–বাছাইয়ের সুযোগ পান। এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমরা আমাদের পাঠক্রমকে ওই পর্যায়ে আনতে পারিনি।