চার মাস পরে বাড়ি ফিরল মাইলস্টোনের শিক্ষার্থী আফিফ

যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
চার মাস পরে বাড়ি ফিরল মাইলস্টোনের শিক্ষার্থী আফিফ
চার মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর বাড়ি ফিরেছে রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আরিয়ান আফিফ (১২)। চিকিৎসা শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে সে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মৃদুল কান্তি সরকার। তিনি বলেন, ‘বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় আরিয়ান আফিফের শরীরের ৩৮ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল।’
গত ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের হায়দার আলী ভবনে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামসহ অন্তত ৩৪ জন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের ২৭ জনই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ছিল।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সূত্র জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় দগ্ধ মোট ৩৪ জনকে এই হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দুজন চিকিৎসাধীন। আরেকজনকে রাজধানীর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।