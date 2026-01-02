বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। টিএসসি; ২ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: প্রথম আলো

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসিতে) এ দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

এতে কোরআন তিলাওয়াত শেষে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন।

এ সময় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রেখে যাওয়া পবিত্র আমানত, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের রেখে যাওয়া পবিত্র আমানতকে রক্ষা করতে হবে এবং সেই দায়িত্ব নিতে হবে অবশ্যই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে।’

রাকিবুল ইসলাম আরও বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া তাঁর লড়াই-সংগ্রামে আপসহীন ছিলেন। তিনি দেশের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করতেন এবং সব সময় তাঁদেরকেই সবার আগে স্থান দিতেন। তাঁর সেই আদর্শকে ধারণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই ছাত্রদল অব্যাহত রাখবে।

