‘অনুপম চরিত্রের’ কুদরুত–ই–ইলাহীকে যমুনা অয়েলে এমডি পদে রেখে দিতে বিপিসিতে চিঠি

‘অনুপম চরিত্রের’ কুদরুত–ই–ইলাহীকে যমুনা অয়েলে এমডি পদে রেখে দিতে বিপিসিতে চিঠি
তেল চুরি, অপচয় ও পাইপলাইন থেকে আসা তেল গায়েব, ট্যাংকলরির সক্ষমতা জালিয়াতিসহ নানা ঘটনায় এক বছর ধরে বিতর্কের মধ্যে আছে যমুনা অয়েল কোম্পানি। এসব ঘটনায় গঠিত একাধিক তদন্ত কমিটি কাজ করছে। একাধিক অভিযানও চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), চলছে তদন্ত। এর মধ্যেই বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালককে (এমডি) একই দায়িত্বে রাখতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এই তেল কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তিনি ‘অনুপম চরিত্রের অধিকারী’।
যমুনা অয়েলের বর্তমান এমডি মুস্তফা কুদরুত–ই–ইলাহীর চাকরি শেষে ৩০ নভেম্বর অবসরে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁকে আরও এক বছর এই পদে রেখে দিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সুপারিশ করে চিঠি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে (বিপিসি)।
দেশে জ্বালানি তেল আমদানি, উৎপাদন ও সরবরাহের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা হলো বিপিসি। এর অধীনে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নামের তিনটি তেল কোম্পানি পরিবেশকদের মাধ্যমে বাজারে তেল বিক্রি করে। যমুনা তেল কোম্পানির বোর্ড চেয়ারম্যান মো. ইউনুসুর রহমান স্বাক্ষরিত চিঠিটি বিপিসির কাছে আসে ১৮ নভেম্বর। পরদিন এটি জ্বালানি বিভাগে পাঠানো হয়।
এমডি পদে কুদরুত–ই–ইলাহীকে রেখে দিতে যমুনা অয়েল কোম্পানির বোর্ড থেকে চিঠি পেয়েছেন জানিয়ে বিপিসির চেয়ারম্যান আমিন উল আহসান প্রথম আলোকে বলেন, এটা এখন সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়।
কুদরুত–ই–ইলাহীকে রেখে দিতে বিপিসিতে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, তাঁর দায়িত্বকালে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্জন রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকায় যমুনার বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণে তিনি বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন।
জ্বালানি খাত–সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৬ বছরে বিভিন্ন কোম্পানিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের হিড়িক ছিল। কেউ কেউ একই পদে ১০ থেকে ১৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ দায়িত্বে চুক্তিভিত্তিক কোনো নিয়োগ হয়নি।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান গত বুধবার প্রথম আলোকে বলেছিলেন, চুক্তিভিত্তিক কোনো নিয়োগ বিবেচনা করা হবে না। কারণ, সরকারি সংস্থায় প্রয়োজন অনুসারে যোগ্য কর্মকর্তা আছেন।
বিপিসিতে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, ১২ নভেম্বর যমুনা তেল কোম্পানির ৫৪০তম বোর্ড সভায় মুস্তফা কুদরুত–ই–ইলাহীর অবসর নিয়ে আলোচনা হয়। অবসরের পরও মেয়াদ বাড়ানোর কারণের মধ্যে তাঁকে ‘অনুপম চরিত্রের অধিকারী’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, তাঁর দায়িত্বকালে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকায় যমুনার বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণে তিনি বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। তাই তাঁর চাকরি আরও এক বছর বাড়াতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বোর্ড সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
তবে যমুনা অয়েলের কর্মকর্তারা বলছেন, এমডির মেয়াদ বাড়াতে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি সত্য নয়। গত এক বছরে যমুনা তেল কোম্পানির ভাবমূর্তি বারবার নষ্ট হয়েছে। পাইপলাইন থেকে তেল গায়েবের ঘটনায় দেশজুড়ে আলোচনা হয়েছে। এক বছরে যমুনার তেল অপচয় ও চুরি বেড়েছে। এ নিয়ে একাধিক তদন্ত কমিটি কাজ করছে। ট্যাংকলরির সক্ষমতা জালিয়াতি করে ধরা পড়ার পর একটি লরির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। যমুনার ফতুল্লা ডিপোয় দুই ট্যাংকের সক্ষমতা জালিয়াতি করে ধরা পড়েছে। যমুনা তেল কোম্পানির তদন্তেও জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরপর নতুন করে সক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে।
গত বছরের আগস্টে কুদরুত–ই–ইলাহী এমডির দায়িত্ব নেওয়ার পর কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির বিষয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, তা বেড়েছে মূলত ব্যাংকে জমানো স্থায়ী আমানতের সুদ থেকে। এখানে বর্তমান এমডির দক্ষতার কোনো বিষয় নেই।
চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে আপত্তি জানিয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, এতে অনেক যোগ্য কর্মকর্তা বঞ্চিত হন। রাজনৈতিক বিবেচনায় গত সরকারের সময় এমন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হতো। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সরকারের কাছে এমন রাজনৈতিক নিয়োগের প্রত্যাশা কেউ করে না।
যমুনার তেল চুরিসহ বিভিন্ন অপকর্মে যুক্ত থাকা একটি চক্র বর্তমান এমডির মেয়াদ বাড়াতে নানা তৎপরতা চালাচ্ছে বলেও কর্মকর্তাদের অভিযোগ।
এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, যারা দুর্নীতি ও অনিয়মে পারদর্শী, তারা নানা ধরনের লবিং রক্ষা করে। নিজস্ব সমর্থক তৈরি করে সরকারের আনুকূল্য ধরে রাখে। গত সরকারের সময় এ সংস্কৃতি ব্যাপক দেখা গেছে। এখন যমুনার এমডির ঘটনাটি নতুন করে দেখাচ্ছে, সরকার বদলের পরও সংস্কৃতি পুরোপুরি বদলায়নি।