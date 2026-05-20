ঈদে বাড়ি ফিরতে শিক্ষার্থীদের জন্য বাস দিচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ঈদে বাড়ি ফিরতে শিক্ষার্থীদের জন্য বাস দিচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়ি ফেরা নির্বিঘ্ন করতে বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর ঘোষণা দিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আগামী শুক্রবার সকাল আটটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সাতটি বিভাগীয় শহরের উদ্দেশে পরিবহন পুলের নিজস্ব বাস ছেড়ে যাবে। বাসে ওঠার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।
আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক তারিক বিন আতিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রকাশিত রুট প্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বাড়ি পৌঁছে দিতে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী , সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে একটি করে এবং রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগে দুটি করে মোট সাত বিভাগে নয়টি বাস পরিচালিত হবে।
খুলনা বিভাগের ‘পদ্মা’ বাসটি ক্যাম্পাস থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুর, মাগুরা ও যশোর অতিক্রম করে খুলনায় পৌঁছাবে। বরিশাল বিভাগের ‘তুরাগ’ বাস যাবে ভাঙ্গা, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ও পিরোজপুর হয়ে বরিশাল পর্যন্ত।
রংপুর বিভাগের জন্য দুটি বাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনির্বাণ-২ বাসটি গাজীপুর, গাইবান্ধা হয়ে রংপুর যাবে। ধূমকেতু বাসটি বগুড়া, গোবিন্দগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, বিরামপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর ও সৈয়দপুর হয়ে রংপুরে পৌঁছাবে।
রাজশাহী বিভাগের জন্য স্বপ্নচূরা বাসটি ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর হয়ে রাজশাহীতে যাবে।
চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য ‘গোমতি’ বাসটি কুমিল্লা, হাজীগঞ্জ, রামগঞ্জ ও নোয়াখালী রুটে চলাচল করবে। ‘উল্কা-৪’ বাসটি কুমিল্লা ও ফেনী হয়ে চট্টগ্রামে যাবে।
সিলেট বিভাগের জন্য ‘আড়িয়াল’ বাসটি নরসিংদী, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার হয়ে সিলেটে পৌঁছাবে।
এবং সর্বশেষ ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য ‘প্রজন্ম’ বাসটি গাজীপুর, ভালুকা, ত্রিশাল ও নান্দাইল হয়ে ময়মনসিংহে যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, বাসে ওঠার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে। ড্রাইভার ও হেলপারদের নির্দেশনা মেনে শৃঙ্খলা বজায় রেখে যাতায়াতের জন্যও শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
পরিবহন প্রশাসক তারিক বিন আতিক প্রথম আলোকে বলেন, নিরাপদে শিক্ষার্থীরা যাতে বাড়ি পৌঁছাতে পারেন, এ জন্য প্রতিবারের মতো এবারও শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে নিজ এলাকায় পৌঁছাতে শিক্ষার্থীদের ঈদে বাড়তি আনন্দের মাত্রা যোগ হয়।